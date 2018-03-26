Кавани сыграл 100-й матч за сборную Уругвая

Теги уругвайэдинсон кавани псж

Кавани сыграл 100-й матч за сборную Уругвая

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани принял участие в финальном матче Международного Кубка Китая.

Эта игра стала для нападающего ПСЖ сотой в составе национальной команды. Отметим, что он выступает за "небесно-голубых" с 2008 года.

В 100 матчах за сборную 31-летний Кавани отличился 42 голами и уступает по этому показателю только Луису Суаресу (50). | http://soccernews.ru

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