Кавани: "У меня нет проблем с Неймаром"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал конфликт с Неймаром.

"Это надуманная история. Не знаю, зачем нагнетать вокруг таких вещей. Такие споры - обычное явление в футболе. Я узнал об этой истории от брата. Он сказал мне, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, или что у нас с Неймаром проблемы. У нас нет проблем" - приводит слова Кавани Sport.es.

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