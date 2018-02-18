Кавани: "У нас осталось еще 90 минут в противостоянии с "Реалом"
Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани верит в успех своей команды в противостоянии с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе - это хорошее предзнаменование на будущее. Для нас было важно вернуться на победный путь. Против "Реала" у нас еще остается 90 важных минут", - цитирует 31-летнего нападающего парижан sport.es.
Напомним, Хави верит в ПСЖ. | soccernews.ru
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