Кавани установил рекорд ПСЖ

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани стал первым игроком в истории парижского клуба, который забил 200 голов.

Форвард отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (сейчас счет 2:2, перерыв).

Для того, чтобы добраться до отметки в 200 голов уругвайцу понадобилось 298 матчей. Он является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

Напомним, что контракт 33-летнего Кавани с ПСЖ истекает летом 2020 года. Таким образом, футболист, скорее всего, покинет клуб.

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