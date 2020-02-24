Кавани установил рекорд ПСЖ
Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани стал первым игроком в истории парижского клуба, который забил 200 голов.
Форвард отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (сейчас счет 2:2, перерыв).
Для того, чтобы добраться до отметки в 200 голов уругвайцу понадобилось 298 матчей. Он является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.
Напомним, что контракт 33-летнего Кавани с ПСЖ истекает летом 2020 года. Таким образом, футболист, скорее всего, покинет клуб.
Не пропустите: Кавани перед январским дедлайном отказал "Барселоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Ренн
|26
|44
|4
|Лилль
|26
|43
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Реймс
|26
|37
|9
|Монпелье
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Сент-Этьен
|26
|29
|16
|Метц
|26
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|26
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13