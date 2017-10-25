Кавани в юном возрасте мог оказаться в резервной команде "Реала"

Алекс Папасан, бывший агент нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, рассказал, что уругваец в юности мог перейти в "Реал".

"Выходя из самолёта, я получил звонок от Мичела, который тогда возглавлял "Кастилью", вторую команду "Реала". Он сказал: "Думаю, Кавани может начать с "Кастильи" и через шесть месяцев уже выступать за "Реал". Он мне очень нравится". Но в итоге мадридцы приобрели Гонсало Игуаина" - приводит слова агента Tribal Football.

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