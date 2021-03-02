Кавани вернулся к тренировкам в общей группе

Теги эдинсон кавани манчестер юнайтед

Кавани вернулся к тренировкам в общей группеНападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани прошел курс восстановления после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер

"Эдинсон тренировался, он восстановился. Все идет отлично. Будем надеяться, что у него не возникнут проблемы после тренировки и он сможет отправится на матч вместе с командой", — приводит слова специалиста Sky Sports.

"Манчестер Юнайтед" предстоит провести встречу против "Кристал Пэлас" в рамках 29-го тура АПЛ. Матч запланирован на 3 марта.

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