Кавани, возможно, останется в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани все еще не определился со своим будущим.

Как сообщает L’Equipe, зимой уругваец собирался сменить клуб, однако сейчас он не исключает вариант с продолжением карьеры в ПСЖ.

Соглашение Кавани с клубом истекает этим летом. В его услугах заинтересованы "Атлетико" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне на счету Кавани 7 забитых мячей и два ассиста в 22 матчах.

Читайте также: Кавани не намерен покидать Европу. | http://soccernews.ru