Кавани, возможно, останется в ПСЖ

Теги псжэдинсон кавани

Кавани, возможно, останется в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани все еще не определился со своим будущим.

Как сообщает L’Equipe, зимой уругваец собирался сменить клуб, однако сейчас он не исключает вариант с продолжением карьеры в ПСЖ.

Соглашение Кавани с клубом истекает этим летом. В его услугах заинтересованы "Атлетико" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне на счету Кавани 7 забитых мячей и два ассиста в 22 матчах.

Читайте также: Кавани не намерен покидать Европу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ определился с позицией по Неймару

ПСЖ определился с позицией по Неймару

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов