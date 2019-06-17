Кавани впервые в карьере отличился на Кубке Америки

Теги уругвайэквадорэдинсон кавани статистика

Кавани впервые в карьере отличился на Кубке Америки

Нападающий Эдинсон Кавани своим голом помог сборной Уругвая разгромить Эквадор со счётом 4:0.

Игрок ПСЖ впервые в карьере отличился в матче Кубка Америки.

До сегодняшнего дня 32-летний бомбардир провёл 10 матчей в рамках этого турнира, но ни разу не поразил ворота соперника.

Всего за сборную Уругвая Кавани сыграл 109 поединков и забил 46 мячей.

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Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019

Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019

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