Кавани впервые в карьере отличился на Кубке Америки
Нападающий Эдинсон Кавани своим голом помог сборной Уругвая разгромить Эквадор со счётом 4:0.
Игрок ПСЖ впервые в карьере отличился в матче Кубка Америки.
До сегодняшнего дня 32-летний бомбардир провёл 10 матчей в рамках этого турнира, но ни разу не поразил ворота соперника.
Всего за сборную Уругвая Кавани сыграл 109 поединков и забил 46 мячей.
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