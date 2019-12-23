Кавани выбрал новый клуб

Стало известно, где нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани продолжит свою карьеру.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, следующим клубом звёздного уругвайца станет мадридский "Атлетико".

Сообщается, что футболист уже согласовал с "матрасниками" условия трёхлетнего контракта.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 290 матчей, забил 196 голов и сделал 40 ассистов.

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