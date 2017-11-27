Кавани вышел в единоличные лидеры в борьбе за "Золотую бутсу"

Теги эдинсон кавани чиро иммобилемауро икарди

Кавани вышел в единоличные лидеры в борьбе за "Золотую бутсу"Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани вышел в единоличные лидеры в борьбе за "Золотую бутсу". Главными его преследователями являются Чиро Иммобиле из римского "Лацио" и Мауро Икарди из миланского "Интера".

Десятка же главных претендентов на награду на сегодняшний день выглядит так:

1. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 16 голов (x2.0) / 32 очков

2-3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 15 голов (x2.0) / 30 очков

2-3. Мауро Икарди ("Интер"): 15 голов (x2.0) / 30 очков

4-7. Игорь Ангуло ("Гурник"): 18 голов (x1.5) / 27 очков

4-7. Михаил Гордейчук (БАТЭ): 18 голов (x1.5) / 27 очков

4-7. Рауно Саппинен ("Флора"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

4-7. Альберт Проса ("Таллинн"): 27 голов (x1.0) / 27 очков

8-9. Радамель Фалькао ("Монако"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

8-9. Роберт Левандовски ("Бавария"): 13 голов (x2.0) / 26 очков

10-11. Лионель Месси ("Барселона"): 12 голов (x2.0) / 24 очка

10-11. Пауло Дибала ("Ювентус"): 12 голов (x2.0) / 24 очка

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