Кавани высказался о своем будущем в ПСЖ
Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что он не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.
"Я говорил об этом еще в прошлом сезоне. Я намерен отработать контракт с ПСЖ до конца. Быть может, я вернусь в Уругвай, но только после завершения контракта. Порой решения зависят не только от вас", - приводит слова Кавани Le Parisien.
32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. Всего он провел за парижан 280 матчей во всех турнирах, в которых забил 193 гола и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2020 году. Форвард является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27