Кавани высказался о своем будущем в ПСЖ

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Кавани высказался о своем будущем в ПСЖ

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что он не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.

"Я говорил об этом еще в прошлом сезоне. Я намерен отработать контракт с ПСЖ до конца. Быть может, я вернусь в Уругвай, но только после завершения контракта. Порой решения зависят не только от вас", - приводит слова Кавани Le Parisien.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. Всего он провел за парижан 280 матчей во всех турнирах, в которых забил 193 гола и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2020 году. Форвард является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

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