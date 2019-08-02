Кавани высказался о возможном уходе Неймара из ПСЖ
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара из клуба.
"Я верю, что все произошедшее с Неймаром, добавит ему сил и он вырастет как личность. Я считаю, что он еще многое может дать клубу", - приводит слова Кавани Le Parisien.
Напомним, что по слухам Неймар хочет покинуть ПСЖ этим летом. Главным претендентом на бразильца считается "Барселона".
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|Монпелье
|38
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|38
|53
|10
|Ренн
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|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
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|Анжер
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|46
|14
|Бордо
|38
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|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
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|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27