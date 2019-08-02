Кавани высказался о возможном уходе Неймара из ПСЖ

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Кавани высказался о возможном уходе Неймара из ПСЖ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара из клуба.

"Я верю, что все произошедшее с Неймаром, добавит ему сил и он вырастет как личность. Я считаю, что он еще многое может дать клубу", - приводит слова Кавани Le Parisien.

Напомним, что по слухам Неймар хочет покинуть ПСЖ этим летом. Главным претендентом на бразильца считается "Барселона".

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