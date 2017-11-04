Кавани забил 100-й гол в Лиге 1

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Анжера".

Первый гол 30-летнего уругвайца в этой игре стал для него сотым в рамках Лиги 1.

Стоит отметить, что для достижения этой отметки Кавани понадобилось провести 144 матча в турнире. | http://soccernews.ru