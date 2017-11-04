Кавани забил 100-й гол в Лиге 1
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Анжера".
Первый гол 30-летнего уругвайца в этой игре стал для него сотым в рамках Лиги 1.
Стоит отметить, что для достижения этой отметки Кавани понадобилось провести 144 матча в турнире. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|32
|2
|Монако
|12
|28
|3
|Нант
|12
|23
|4
|Лион
|11
|22
|5
|Марсель
|11
|21
|6
|Сент-Этьен
|11
|18
|7
|ФК Кан
|11
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
|13
|15
|Дижон
|11
|12
|16
|Амьен
|11
|11
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3