Кавани забил 150-й гол за ПСЖ

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Кавани забил 150-й гол за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани оформил дубль в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Селтика".

Как сообщает Opta, первый гол в этом поединке стал для 30-летнего уругвайца 150-м в составе парижан.

Стоит отметить, что для достижения этого показателя Кавани понадобилось 216 матчей. | http://soccernews.ru

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