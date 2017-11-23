Кавани забил 150-й гол за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани оформил дубль в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Селтика".

Как сообщает Opta, первый гол в этом поединке стал для 30-летнего уругвайца 150-м в составе парижан.

Стоит отметить, что для достижения этого показателя Кавани понадобилось 216 матчей. | http://soccernews.ru