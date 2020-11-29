Кавани забил 253 гола в топ-5 чемпионатах Европы. Только два игрока забили больше с дебюта уругвайца в Серии А

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Кавани забил 253 гола в топ-5 чемпионатах Европы. Только два игрока забили больше с дебюта уругвайца в Серии А

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани забил два мяча в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (3:2).

Таким образом, на счету 33-летнего уругвайца стало 253 гола в топ-5 чемпионатах Европы с 11 марта 2007 года. Ранее он выступал за "Палермо", "Наполи" и ПСЖ.

Больше голов в топ-5 европейских чемпионатах с момента дебюта Кавани в Европе забивали только нападающий "Барселоны" Лионель Месси (435 гола) и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (421).

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Кавани может уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе. | http://soccernews.ru
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