Кавани забил 62-й гол в последних 62 матчах за ПСЖ

В матче 10-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Марселем" (2:2).

Счет в концовке этого поединка сравнял уругвайский нападающий парижан Эдинсон Кавани.

Этот гол стал для форварда 62-м в последних 62 матчах за парижский клуб.

30-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года, провел за клуб 211 матчей и забил 143 гола.

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