Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил третий мяч в ворота сборной России в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира. Нападающий ПСЖ отличился на 90-й минуте поединка.

Напомним, весь второй тайм Россия играла в меньшинстве. | soccernews.ru