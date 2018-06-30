Кавани забивает быстрый гол в матче с Португалией

Теги уругвайпортугалияэдинсон кавани

Кавани забивает быстрый гол в матче с Португалией

Сборная Уругвая открыла счет в матче с Португалией.

Голом отметился форвард южноамериканской сборной Эдинсон Кавани.

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