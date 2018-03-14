Кавани задумался над уходом из ПСЖ

Нападающий Эдинсон Кавани думает над возможным уходом из ПСЖ, утверждает Le Parisien.

Как сообщает источник, уругваец разочарован очередным вылетом команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Кроме того, форварда не устраивает бразильская диаспора в клубе и атмосфера в команде.

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