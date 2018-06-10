Кавани заявил о громкой цели сборной Уругвая на ЧМ-2018



Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о целях команды на Чемпионате Мира-2018.

"Пришел день путешествия в России. Мы прибыли сюда с мечтой более трех миллионов уругвайцев. Мы может быть сильной командой в каждом из матчей. Я горжусь быть уругвайцем", - написал Кавани в твиттере.

На ЧМ-2018 Уругвай сыграет в одной группе с Россией, Египтом и Саудовской Аравией.

Напомним, что Уругвай становился чемпионом мира в 1930 и 1950 годах.

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