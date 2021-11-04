Кавани зовут в Бразилию

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации Express, "Палмейрас" намерен заполучить уругвайца следующим летом, когда он станет свободным агентом.

У бразильского клуба после смены президента будут деньги для удовлетворения финансовых запросов 34-летнего футболиста.

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 8 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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