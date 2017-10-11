Кавазашвили: "Черчесов определился лишь с двумя игроками стартового состава "

Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили высказался об игре сборной России в товарищеских матчах против команд Южной Кореи и Ирана.

"Думаю, что головные боли у Черчесова будут продолжаться еще долго, поскольку у него на сегодняшний день по тем или иным обстоятельствам еще нет основного состава, на который он может рассчитывать. Он проводит бесконечные замены, перекраивает линии.

У него, на мой взгляд, сейчас определены только два человека - Кокорин и Смолов. В остальном он не очень уверен. Полузащите Черчесову нужно, конечно, уделить большее внимание. На сегодняшний день у команды нет сыгранности. Сейчас это естественно. Так и должно быть", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, Бышовец подвел итоги матчам сборной России против Южной Кореи и Ирана. | soccernews.ru