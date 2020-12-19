Кавазашвили дал совет "Спартаку" касательно назначения нового тренера

Экс-вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу грядущих перемен на посту главного тренера "красно-белых".

Напомним, что действующий наставник "народной команды" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом, поэтому уже зимой может покинуть должность.

"Я считаю, что Бердыев - это самая лучшая кандидатура на сегодняшний день. Он свой человек, россиянин, который знает всю подноготную российского футбола. Вообще коней на переправе не меняют. Но раз так получается. Сейчас, если бы пришёл иностранный тренер или суперзнаменитый, он мог бы перестраивать команду, но просто бы не успел. Бердыев знает наш футбол наизусть, поэтому он лучшая кандидатура для "Спартака". То, кого он с собой привезёт в качестве помощников, уже абсолютно другой разговор", - сказал Кавазашвили.

Бердыев сейчас является свободным агентом. Последним клубом тренера был казанский "Рубин", который он покинул в 2019 году.

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