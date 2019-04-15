Кавазашвили: "Главный кумир для нынешних футболистов "Спартака" - деньги"
Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили подверг жёсткой критике игроков московского "Спартака".
"После такого поражения "Спартака" ("красно-белые" проиграли "Ростову" со счётом 1:2 - примечание Soccernews) у меня даже слов нет. Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них не будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные, по состоянию футболистов либо потому что футболисты морально не готовы играть за такой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен.
Нынешний "Спартак" потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов. Если мы сегодня не сумеем донести до их сознания, за какой клуб они играют, ничего не получится. Главный кумир для нынешних футболистов - деньги", - сказал 78-летний спортсмен.
Кавазашвили выступал за "Спартак" с 1969 по 1971 год.
После зимнего перерыва "красно-белые" провели 7 матчей, в которых одержали 2 победы, дважды сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
По итогам 23 туров "народная команда" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 очков.
Не пропустите: Кононов прокомментировал ситуацию с Гулиевым. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Де Росси, возможно, выбыл до конца сезона
-
"Барселону" больше не интересует Лука Йович
-
Санчес попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Барселоной". Он не играл с марта
-
France Football выпустил номер журнала со скандальной обложкой
-
1
Стало известно, кто будет судить матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
-
Новый стадион – новые правила. Как переезды но новую арену влияют на трансферную политику клубов
-
Фелиш: "Достижения в футболе очень помогли мне с девушками"
-
Президент "Лилля": "Летом, скорее всего, команду покинут 4-5 футболиста"
-
"Леганес" - "Реал": видеотрансляция матча 32-го тура Примеры
-
Переход Умтити в "Ювентус" под угрозой срыва
-
Рибери может продолжить карьеру в Катаре
-
4
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура
-
Кавазашвили: "Главный кумир для нынешних футболистов "Спартака" - деньги"
-
Два ключевых хавбека "Тоттенхэма" рискуют пропустить матч с "Манчестер Сити"
-
Черчесов озвучил свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ
-
Жоау Фелиш выбрал новый клуб
-
"Манчестер Юнайтед" озвучил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
-
Де Йонг сможет сыграть с "Ювентусом"
-
Гильерме рассказал о своём отношении к Сёмину
-
Официально: Йоветич получил разрыв крестообразных связок колена
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13