Кавазашвили: "Главный кумир для нынешних футболистов "Спартака" - деньги"

Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили подверг жёсткой критике игроков московского "Спартака".

"После такого поражения "Спартака" ("красно-белые" проиграли "Ростову" со счётом 1:2 - примечание Soccernews) у меня даже слов нет. Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них не будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные, по состоянию футболистов либо потому что футболисты морально не готовы играть за такой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен.

Нынешний "Спартак" потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов. Если мы сегодня не сумеем донести до их сознания, за какой клуб они играют, ничего не получится. Главный кумир для нынешних футболистов - деньги", - сказал 78-летний спортсмен.

Кавазашвили выступал за "Спартак" с 1969 по 1971 год.

После зимнего перерыва "красно-белые" провели 7 матчей, в которых одержали 2 победы, дважды сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

По итогам 23 туров "народная команда" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 очков.

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