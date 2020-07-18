Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах ее мужа
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили извинился перед женой экс-игрока "Спартака" Александра Бубнова.
Ранее Кавазашвили сказал, что у бывшего спортсмена поехала крыша.
"Я не сам утверждаю это, а говорю с чужих слов. Очень жалею, что вообще об этом упомянул, очень. Я как считал Бубнова товарищем, так и уважаю по сей день. Но мне было горько от того, что я услышал. У меня болит душа, что видимо человек заболел, но я же не говорил, что он сумасшедший.
Мы не общались после того случая, когда он мне звонил - это было давно, в прошлом году, где-то осенью. Ни он, ни члены его семьи больше на связь не выходили. До этого, когда был вопрос о больнице сердечно-сосудистой хирургии, я ему с удовольствием помог, потому что он замечательный парень, который на стороне правды.
После всех подтверждений, которые я получил, считаю нетактичным обращаться к жене и спрашивать, как его состояние. Если я могу чем-то помочь, никогда не откажу - тем более, своему другу Саше. Но ко мне никто не обращался.
Возможно, Зоя обиделась. То, что я сказал журналистам, это может обидеть близкого человека. Я приношу свои извинения, если это так. Я не хотел. Я прямой человек и всегда говорю, что знаю", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
Бубнову в октябре исполнится 65 лет. За "Спартак" он выступал с 1983 по 1989 год.
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