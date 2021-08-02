Кавазашвили: "Карпин гнобил Дзюбу в "Спартаке", за что Артем должен перед ним извиняться?"

Фото: инстаграм Артема Дзюбы

Экс-игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением на тему отношений нового тренера сборной России Валерия Карпина с Артемом Дзюбой.

"Не вижу ничего странного в том, что Карпин и Дзюба вчера не поговорили после матча. О чем им говорить на клубном уровне? Еще слышу мнение, что Дзюбе следовало бы извиниться перед Карпиным. Однако это вообще бред. Карпин гнобил Дзюбу в "Спартаке", за что Артем должен перед ним извиняться? Мы же не в рабской стране живем.

Если мстительное отношение Карпина перевесит здравый смысл, то ему нужно будет отказаться от должности главного тренера сборной. Да, Артем в интервью резко высказывался про Карпина, однако это его мнение. Тем более Карпин действительно сливал Дзюбу из "Спартака", тут никакого секрета нет", - приводит слова Кавазашвили Sport24.

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