Кавазашвили: "Надеюсь, скоро весь "Спартак" отойдёт Газизову"
Фото твиттер Газета.ру
Известный в прошлом советский футболист и тренер Анзор Кавазашвили встал на сторону генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова в споре с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.
"Федун обещал Газизову акции клуба? Это обалденная и очень интересная информация! В нашей стране любая расписка имеет юридическую силу и является официальным документом для представления в суде. Так что Газизов ещё может поработать в "Спартаке", и это было бы здорово. Газизов - молодой талантливый парень, он зарекомендовал себя в футболе только с положительной стороны, как хороший менеджер. А этот политработник Федун так и остался политработником.
Надеюсь, скоро весь клуб отойдёт Газизову. Я буду только рад: "Спартак" бы встал на путь исправления. Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб. Он для "Спартака" как Горбачёв - по-тихому развалил доверенную ему страну. А Газизов - серьёзный парень, который смог бы что-то наладить в клубе для начала. Но здесь уже он сам будет решать - идти ли ему напролом и отбивать свои проценты или дальше качать деньги с Федуна", - сказал Кавазашвили.
Газизов накануне сообщил, что Федун обещал ему 10 процентов акций "Спартака" в случае увольнения.
Не пропустите: Газизов обвинил в клевете владельца "Спартака" Федуна. | http://soccernews.ru
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