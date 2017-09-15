Кавазашвили назвал футболиста, который станет новым лидером "Спартака"

Теги спартак москваденис глушаковмарио пашалич

Кавазашвили назвал футболиста, который станет новым лидером "Спартака"Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили назвал футболиста, который станет новым лидером московского "Спартака".

"Новый атакующий полузащитник Пашалич - тот самый футболист, который в скором времени будет лидером в "Спартаке". Боюсь, что Глушакову придется уступить место именно Пашаличу", - цитирует бывшего футболиста Московский комсомолец.

Напомним, Симонян высказался о проблемах "Спартака" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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