Кавазашвили назвал условие, при котором "Спартак" сможет обыграть "Ливерпуль"

Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили назвал условие, при котором московский "Спартак" сможет обыграть английский "Ливерпуль" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Спартак" имеет шансы на выход в плей-офф, если обыграет "Ливерпуль"? Да, конечно. Согласен с вами. Например, если "Спартак" выйдет на поле в 13 человек вместо 11-ти, он, конечно, "Ливерпуль" на их поле обыграет. Друзья мои, для того, чтобы "Спартаку" обыгрывать "Ливерпуль" в Англии, нужно быть выше их на голову. Но сегодня этого нет. Я абсолютно не уверен в том, что "Спартак" сможет выйти и обыграть "Ливерпуль". Я абсолютно не уверен в этом", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, Мутко оценил выступление "Спартака" и ЦСКА в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru