Кавазашвили рассказал, что Салах сделает со сборной России

Теги россияегипетмохамед салах

Кавазашвили рассказал, что Салах сделает со сборной России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили объяснил, как сборной России сдерживать египетского нападающего Мохамеда Салаха на Чемпионате Мира-2018.

"Был такой футболист - Эдуард Стрельцов. Когда "Торпедо" играло против других команд, то тренер всегда говорил своим футболистам: "Ребята, ради бога, не трогайте его, не наносите ему травму, тогда он разозлится и разорвёт всех нас". Точно так же с Салахом.

У нашей сборной есть тренер, который изучает всех соперников и футболистов. На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой – эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придётся всё бросать и бегать за ним, как шавка. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Наш же игрок не знает, в какой момент Салах сделает рывок. Таким образом, Салах доведёт нашу оборону до рвоты. Есть ещё вариант с зонной защитой, где каждый игрок отвечает за свою зону и передаёт игрока напарнику.

На сегодняшний день в моём списке лучших футболистов мира первое место занимает Лионель Месси, второе – Криштиану Роналду, третье место – Мохамед Салах. Чемпионат мира покажет, кто из этой тройки получит "Золотой мяч", - приводят слова Кавазашвили российские СМИ.

В нынешнем сезоне 25-летний Салах провел 47 матчей за "Ливерпуль" и забил 43 гола.

Напомним, что матч ЧМ-2018 Россия - Египет состоится 19 июня.

Не пропустите: Как в Египте болеют за Салаха и "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов