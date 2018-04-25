Кавазашвили рассказал, что Салах сделает со сборной России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили объяснил, как сборной России сдерживать египетского нападающего Мохамеда Салаха на Чемпионате Мира-2018.

"Был такой футболист - Эдуард Стрельцов. Когда "Торпедо" играло против других команд, то тренер всегда говорил своим футболистам: "Ребята, ради бога, не трогайте его, не наносите ему травму, тогда он разозлится и разорвёт всех нас". Точно так же с Салахом.

У нашей сборной есть тренер, который изучает всех соперников и футболистов. На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой – эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придётся всё бросать и бегать за ним, как шавка. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Наш же игрок не знает, в какой момент Салах сделает рывок. Таким образом, Салах доведёт нашу оборону до рвоты. Есть ещё вариант с зонной защитой, где каждый игрок отвечает за свою зону и передаёт игрока напарнику.

На сегодняшний день в моём списке лучших футболистов мира первое место занимает Лионель Месси, второе – Криштиану Роналду, третье место – Мохамед Салах. Чемпионат мира покажет, кто из этой тройки получит "Золотой мяч", - приводят слова Кавазашвили российские СМИ.

В нынешнем сезоне 25-летний Салах провел 47 матчей за "Ливерпуль" и забил 43 гола.

Напомним, что матч ЧМ-2018 Россия - Египет состоится 19 июня.

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