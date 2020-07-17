Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой

Теги спартак москва

Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой

Ветеран московского "Спартака" Александр Бубнов испытывает психические проблемы, об этом рассказал экс-вратарь "красно-белых" Анзор Кавазашвили.

"К сожалению, Саша нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Недавно кое-что случилось. Голос в трубке: "Здравствуйте, это Бубнов!" - "Привет, Сашенька. Как здоровье?" - "Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, "Форд" в подарок преподнести". Я ошалел: "Какой "Форд"? Ты что, разбогател?" - "Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили всё организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку - вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ". 

Говорю: "Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал" - "Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!". Что-то у меня закралось. До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: "Что это было?". Тот вздыхает: "У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала - что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьёз". Мне всё ясно стало.

На второй день набрал. Голос - убитый! "Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал - вытащи меня отсюда!". А я казачий генерал-лейтенант. "Ты в каком отделении?" - "Я не знаю. Подними всех, выясни, где сижу!". Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: "Телефон не мой". Звоню всем. Никто трубку не берёт. Попросил друга из ФСБ: "Можешь пробить информацию?" - "Постараюсь". Набирает через полчаса: "Никакого Бубнова нигде не зафиксировано". С тех пор его не слышал. Жаль Сашу. Славный парень", - сказал Кавазашвили.

Бубнову в октябре исполнится 65 лет. За "Спартак" он выступал с 1983 по 1989 год.

Не пропустите: "Химки" сделали окончательный выбор между РПЛ и ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"

Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов