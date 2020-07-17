Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой

Ветеран московского "Спартака" Александр Бубнов испытывает психические проблемы, об этом рассказал экс-вратарь "красно-белых" Анзор Кавазашвили.

"К сожалению, Саша нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Недавно кое-что случилось. Голос в трубке: "Здравствуйте, это Бубнов!" - "Привет, Сашенька. Как здоровье?" - "Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, "Форд" в подарок преподнести". Я ошалел: "Какой "Форд"? Ты что, разбогател?" - "Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили всё организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку - вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ".

Говорю: "Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал" - "Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!". Что-то у меня закралось. До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: "Что это было?". Тот вздыхает: "У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала - что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьёз". Мне всё ясно стало.

На второй день набрал. Голос - убитый! "Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал - вытащи меня отсюда!". А я казачий генерал-лейтенант. "Ты в каком отделении?" - "Я не знаю. Подними всех, выясни, где сижу!". Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: "Телефон не мой". Звоню всем. Никто трубку не берёт. Попросил друга из ФСБ: "Можешь пробить информацию?" - "Постараюсь". Набирает через полчаса: "Никакого Бубнова нигде не зафиксировано". С тех пор его не слышал. Жаль Сашу. Славный парень", - сказал Кавазашвили.

Бубнову в октябре исполнится 65 лет. За "Спартак" он выступал с 1983 по 1989 год.

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