Кавазашвили: "С Кокориным у России был бы шанс занять на Чемпионате Мира хотя бы четвертое место"
Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили высказался о главной потере сборной России перед домашним Чемпионатом Мира.
"С Кокориным у сборной был бы шанс завоевать на Чемпионате Мира хотя бы четвертое место. Но я пока не отчаиваюсь. Наши ребята всегда удивляют тем, что нежданно-негаданно откуда-то появляется талант. Я бы очень хотел, чтобы сейчас такой появился", - приводит бывшего футболиста НСН.
Напомним, "Зенит" озвучил сроки восстановления Кокорина. | soccernews.ru
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