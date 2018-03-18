Кавазашвили: "С Кокориным у России был бы шанс занять на Чемпионате Мира хотя бы четвертое место"

Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили высказался о главной потере сборной России перед домашним Чемпионатом Мира.

"С Кокориным у сборной был бы шанс завоевать на Чемпионате Мира хотя бы четвертое место. Но я пока не отчаиваюсь. Наши ребята всегда удивляют тем, что нежданно-негаданно откуда-то появляется талант. Я бы очень хотел, чтобы сейчас такой появился", - приводит бывшего футболиста НСН.

Напомним, "Зенит" озвучил сроки восстановления Кокорина. | soccernews.ru