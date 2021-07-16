Кавазашвили считает, что Кремлю нужно вмешаться в реформирование российского футбола

Фото твиттер Музеи Кремля

Известный в прошлом советский футболист и тренер Анзор Кавазашвили порассуждал об изменениях в российском футболе.

"Россия - богатая страна. Можно пригласить любого тренера за большие деньги. Но ни один умный специалист к нам не поедет, потому что они все видят, что наша сборная сейчас не готова участвовать в таких серьёзных соревнованиях, как Чемпионаты Европы или Мира. Квалификация наших футболистов ниже, чем европейских. Поэтому нам надо искать своего доморощенного авторитетного тренера, который, зная провальную систему подготовки футболистов, мог бы сделать соответствующие выводы и поработать на перспективу.

По указу Кремля назначить авторитетного профессионала в футболе президентом РФС, а первым заместителем - финансиста. Последний будет управлять деньгами, но не вмешиваться в сам футбол", - сказал Кавазашвили.

Напомним, что РФС ищет тренера для сборной после отставки Станислава Черчесова, сам союз сейчас возглавляет Александр Дюков.

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