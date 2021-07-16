Кавазашвили считает, что Кремлю нужно вмешаться в реформирование российского футбола
Фото твиттер Музеи Кремля
Известный в прошлом советский футболист и тренер Анзор Кавазашвили порассуждал об изменениях в российском футболе.
"Россия - богатая страна. Можно пригласить любого тренера за большие деньги. Но ни один умный специалист к нам не поедет, потому что они все видят, что наша сборная сейчас не готова участвовать в таких серьёзных соревнованиях, как Чемпионаты Европы или Мира. Квалификация наших футболистов ниже, чем европейских. Поэтому нам надо искать своего доморощенного авторитетного тренера, который, зная провальную систему подготовки футболистов, мог бы сделать соответствующие выводы и поработать на перспективу.
По указу Кремля назначить авторитетного профессионала в футболе президентом РФС, а первым заместителем - финансиста. Последний будет управлять деньгами, но не вмешиваться в сам футбол", - сказал Кавазашвили.
Напомним, что РФС ищет тренера для сборной после отставки Станислава Черчесова, сам союз сейчас возглавляет Александр Дюков.
Не пропустите: Семин высказался о возможном назначении Бердыева в сборную России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ЦСКА продал своего воспитанника за 2 миллиона рублей
-
"Торино" расторг контракт с чемпионом Европы Сиригу
-
Неймар заплёл косички на голове
-
"Химки" вернули Боженова. Он пробыл в "Ростове" менее двух месяцев
-
"Рома" забила 10 голов в первом матче под руководством Моуринью
-
"Уфа" объявила об уходе капитана команды
-
"Лестер" подписал экс-защитника "Челси"
-
Кавазашвили считает, что Кремлю нужно вмешаться в реформирование российского футбола
-
Агент Шкурина раскритиковал ЦСКА
-
Геркус посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера
-
Главные новости дня: 15 июля
-
Чалханоглу прокомментировал свой переход из "Милана" в "Интер"
-
Кассано высказался о Педри
-
Агент Барриоса высказался о финансовых возможностях "Зенита"
-
"Милан" договорился с "Реалом" о переходе Браима Диаса
-
Президент Ла Лиги поддержал Суперлигу
-
"Ливерпуль" хочет купить Бареллу
-
Кассано высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ
-
Агент Барриоса высказался о будущем футболиста
-
Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед"