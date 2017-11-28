Кавазашвили: "Спартак" не сумеет стать чемпионом"

Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили считает, что московскому "Спартаку" не удастся защитить чемпионский титул в текущем сезоне.

"Честно скажу, "Спартак" не сумеет стать чемпионом. Я чувствую по игре, они уже начинают немного выдыхаться к концу второго тайма. Надежда только на великолепных нападающих", - приводит слова бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Каррера похвалил своих подопечных за победу над "Зенитом". | soccernews.ru