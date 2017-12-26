Кавазашвили спрогнозировал результаты матчей сборной России на групповом этапе Чемпионата Мира

Теги россияуругвайсаудовская аравияегипет

Кавазашвили спрогнозировал результаты матчей сборной России на групповом этапе Чемпионата МираИзвестный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили спрогнозировал результаты матчей сборной России на групповом этапе домашнего Чемпионата Мира.

"Если нам повезет, то мы пройдем далеко. Результаты в групповых матчах я вижу таковыми: Россия - Саудовская Аравия - 3:0, с Египтом - 2:1, со сборной Уругвая мы можем сыграть вничью, но нужно будет отталкиваться от того, какой соперник в плей-офф нам будет выгоднее - Португалия или Испания. Если мы захотим ничью, может быть, наш тренер выставит второй состав, который по классу игры нисколько не уступает первому", - цитирует бывшего футболиста Евро-Футбол.

Напомним, Промес назван лучшим игроком 2017-го года в России. | soccernews.ru

комментарии
Артём

Я думаю прогноз известного в прошлом футболиста не совсем верен, так как команда Египта не настолько слаба чтобы не бороться за второе место в группе.И думаю что основная борьба за вторую строчку будет происходить именно между Россией и Египтом.

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Алексей

посмеялся. спасибо Анзору Кавазашвили

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