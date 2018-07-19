Кавазашвили: "В финале на месте Хорватии должна была быть сборная России"

Известный в прошлом футболист Анзор Кавазашвили подвел итог выступлению сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Убежден, на месте Хорватии в финале должны были быть мы. В четвертьфинале от нас отвернулась фортуна. Не вправе осуждать футболистов, но Смолова за исполнение послематчевого пенальти надо серьезно наказать. Он же смотрел матчи Чемпионата Мира. Неудачно исполняли 11-метровый Месси, Роналду. Видимо, господину Смолову показалось, что раз такие гранды не забивают, и ему тоже можно. Это его огромная ошибка. На Федора была огромная надежда как на классного, активного нападающего, однако он разочаровал", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Кадыров опубликовал стихотворение об игре сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru