Кавазашвили высказался об игре "Спартака" после поражения от "Краснодара"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Экс-голкипер московского "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о поражении команды от "Краснодара" (1:2) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Прогресс в команде налицо, несмотря на поражение. Главное, что у "Спартака" есть игра. Когда команда будет играть красиво, тогда и результат появится.
Я не переживал сегодня ни за защиту, ни за полузащиту. Я не могу винить спартаковских защитников в голе. «Краснодар» все сделал быстро и четко.
Очень прилично сыграл Мозес. Было очень много возможностей забить. "Спартак" сыграл сегодня как у себя дома. Это важно в психологическом плане.
Абсолютно не переживаю за поражение. "Спартак" прогрессирует от игры к игре", — сказал Кавазашвили.
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