Кавчич возглавил сборную Словении

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Кавчич возглавил сборную Словении

Федерация футбола Словении объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Томажа Кавчича.

64-летний специалист работал в тренерском штабе экс-наставника словенцев Сречко Катанеца, который ушёл в отставку из-за невыхода команды на ЧМ-2018.

Кавчич заключил контракт, который будет рассчитан до завершения квалификации Евро-2020. К своим обязанностям он приступит 1 января.

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