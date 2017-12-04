Кавчич возглавил сборную Словении
Федерация футбола Словении объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Томажа Кавчича.
64-летний специалист работал в тренерском штабе экс-наставника словенцев Сречко Катанеца, который ушёл в отставку из-за невыхода команды на ЧМ-2018.
Кавчич заключил контракт, который будет рассчитан до завершения квалификации Евро-2020. К своим обязанностям он приступит 1 января.
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