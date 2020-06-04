Кай Хаверц готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", сообщает издание Manchester Evening News.
По сведениям издания, молодой хавбек готов перебраться в стан манкунианцев в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хаверцем интересуются "Бавария", "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона".
В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Байер" 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Не пропустите: Хаверц - самый результативный игрок топ-5 лиг Европы в 2020 году. | http://soccernews.ru
главное
-
Криштиану Роналду использует регбийную технологию для увеличения скорости
-
"Локомотив" продлил аренду Жоау Мариу
-
Рауль может возглавить "Шальке"
-
"Шальке" уверенно катится на дно! Команда стала худшей в Германии после карантина: мало забивает, много пропускает, имеет кадровую нехватку
-
"Сан Лоренцо" назвал ЦСКА цену на Гайча
Лента новостей
-
"Монако" готов заплатить 40 миллионов евро за воспитанника "Реала"
-
Агент Гайча прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА
-
Кай Хаверц готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Алексеем Миранчуком заинтересовались еще два итальянских клуба
-
1
Серхи Роберто готов покинуть "Барселону" только ради одного клуба
-
"Локомотив" может подписать воспитанника "Спартака"
-
1
Криштиану Роналду использует регбийную технологию для увеличения скорости
-
В "Локомотиве" приняли решение по Соломону Кверквелии
-
1
Жена Кокорина красиво поздравила сына с днем рождения
-
Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените"
-
Игрок "Рубина" вылечился от коронавируса
-
В ЦСКА сообщили о финансовых сложностях
-
"Локомотив" продлил аренду Жоау Мариу
-
"Челси" хочет купить вратаря дортмундской "Боруссии"
-
1
Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Фиорентины"
-
АПЛ увеличила число замен и количество запасных
-
Рауль может возглавить "Шальке"
-
1
Агент не исключил, что Бэйл завершит карьеру в "Реале"
-
Стало известно, кто может стать спортивным директором "Локомотива"
-
Диего Косту оштрафовали на крупную сумму за неуплату налогов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18