Кай Хаверц готов перейти в "Манчестер Юнайтед"



Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", сообщает издание Manchester Evening News.

По сведениям издания, молодой хавбек готов перебраться в стан манкунианцев в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаверцем интересуются "Бавария", "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Байер" 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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