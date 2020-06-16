Кай Хаверц определился с клубом, в котором он хочет продолжить карьеру

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Кай Хаверц определился с клубом, в котором он хочет продолжить карьеру

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц намерен перейти в мадридский "Реал", сообщает Sportbuzzer.

По сведениям издания, футболист предпочитает перебраться в испанский чемпионат, а не в Англию, так как его вдохновляет пример полузащитника мадридцев Тони Крооса. "Реал" уже сделал первое предложение по игроку, но оно было отклонено. "Байер" оценивает хавбека в 100 миллионов евро, но королевский клуб предлагает намного меньше.

В нынешнем сезоне 21-летний Хаверц провел за "Байер" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

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