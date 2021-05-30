Кайл Уокер извинился перед болельщиками после финала Лиги чемпионов

Теги манчестер ситикайл уокер

Кайл Уокер извинился перед болельщиками после финала Лиги чемпионовФото: инстаграм Уокера/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер извинился перед болельщиками за поражение от "Челси" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

"Вчера мы отдали все силы, что у нас были, чтобы заставить наших фанатов гордиться нами. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать трофей и привезти его домой. Мы вернемся сильнее. Спасибо всем за поддержку", — написал у себя в Twitter Уокер.

Напомним, что "Манчестер Сити" впервые играл в финале Лиги чемпионов. "Челси" выиграл трофей во второй раз в истории.

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