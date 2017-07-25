Кайо не собирается переходить в "Зенит"

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Кайо не собирается переходить в "Зенит"Защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо не собирается переходить в "Зенит" этим летом.

"Я могу сказать лишь то, что не перейду в "Зенит". Но я не знаю, как сложится мое будущее. Я всегда говорил, что все в руках Бога. Все сложится так, как сложится.

Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но я туда не перехожу. Никакой конкретики на сегодняшний день нет.

Мне сложно сказать, останусь я или нет. Каждый раз, надевая эту футболку, я стараюсь быть максимально полезен", - отметил он.

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