Кайо объявил причину, по которой он отказал "Зениту"

Теги зенит санкт-петербургсан-паулуродриго кайо

Кайо объявил причину, по которой он отказал "Зениту"Защитник бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо объявил причину, по которой он отказал питерскому "Зениту".

Как информирует Superdeporte, 23-летний бек не пожелал перебираться в российскую Премьер-Лигу ввиду того, что он намерен попробовать свои силы в более сильном чемпионате - английской Премьер-Лиге, испанской Ла Лиге, итальянской Серии А или даже французской Лиге 1.

Напомним, "Зенит" возродил интерес к бывшему защитнику "Днепра". | soccernews.ru

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