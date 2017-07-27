Кайо объявил причину, по которой он отказал "Зениту"

Защитник бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо объявил причину, по которой он отказал питерскому "Зениту".

Как информирует Superdeporte, 23-летний бек не пожелал перебираться в российскую Премьер-Лигу ввиду того, что он намерен попробовать свои силы в более сильном чемпионате - английской Премьер-Лиге, испанской Ла Лиге, итальянской Серии А или даже французской Лиге 1.

Напомним, "Зенит" возродил интерес к бывшему защитнику "Днепра". | soccernews.ru