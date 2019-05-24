Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ
"Краснодар" начинает перестраиваться! В начале недели официальные представители команды заявили, что следующий сезон "быки" начнут без полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе. А уже через день официальный сайт объявил о первом летнем подписание быков – Кайо Панталеао. Несмотря на то, что полузащитник является бразильцем, он немного не вписывается в стереотипы российского болельщика о том, что представители этой нации берут мяч и идут в дриблинг (во всяком случае, 90% бразильцев в РПЛ покупались именно для этого). У Кайо будет своя особая миссия. Редакция Soccernews решила познакомить читателей новичком и дать ему краткую характеристику. В будущем ожидайте статью и о более позднем подписании команды Юнесе Намли из голландского "Зволле".
Кайо Панталеао – это бразильский опорный полузащитник, который пришел из португальского клуба "Санта Клара". 23-летний футболист не имеет опыта выступлений в больших командах и никогда не был что называется "на виду". Опорник постоянно оставался в тени, потому подробности его жизни сложно отыскать даже в португалоязычных СМИ, не говоря уже о порталах стран СНГ. На высоком уровне Кайо заиграл лишь несколько месяцев назад. Отправной точкой стала встреча против "Браги", где Панталеао вышел на замену и неожиданно зацементировал цент поля. До этого он лишь иногда выходил в основе, но большую часть игрового времени занимало сидение на скамейке запасных. Интересной является цена трансфера! Авторитетные издания дают информацию о том, что бразилец обошелся "Краснодару" в 3 млн евро, в то время как его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, в 10 раз ниже – всего 300 тыс. евро. Очевидно, что российский клуб видит в нем большую перспективу, и статистически эти надежды и ожидания оправданы.
Согласно порталу Whoscored, Кайо Панталеао очень выделяется в таком аспекте, как перехваты и, как следствие, чтение игры. В текущем сезоне футболист в среднем совершал 3,4 перехвата на протяжении игры. Это лучший показатель в Португалии! С одной стороны, результат не совсем объективный, поскольку, как уже было сказано, Кайо играет в основе лишь с января, и в его активе всего 1260 минут на поле. Кроме того, "Санта Клара" относится к тому эшелону команд, которые предпочитают играть в более оборонительный футбол, так что у Кайо куда больше возможностей проявить свои таланты. В плане отборов Панталеао не столь крут, но все же в ТОП-20 лучших футболистов Португальской лиги входит – в среднем 2,9 за игру (если бы этот результат был перенесен в чемпионат России, то Панталеао сразу же вошел бы в десятку). Как можно увидеть, "Краснодар" подписал себе исключительно оборонительного футболиста, который очень хорошо проявляет себя в любых аспектах защитной работы, будь то отборы, перехваты и верховые единоборства. Этот стиль подходит для чемпионата России, где игра с представителями второй половины таблицы часто проходит в атмосфере силовой борьбы. По набору характеристик Кайо Пантелеао очень напоминает Барриоса, который приехал в "Зенит" зимой и буквально "взорвал" (в хорошем смысле этого слова) центр поля питерцев. Единственное отличие Барриоса и Панталеао – количество международного уровня. У колумбийца из Санкт-Петербурга его явно больше.
Можно ли назвать этот трансфер термином "в яблочко"? Пока об этом говорить сложно. Первый аргумент, который сразу же идет не в пользу Панталеао – это отсутствие опыта и формального класса. Очевидно, что после ухода двух полузащитников "Краснодару" пригодится игрок, который сразу же сможет влиться в коллектив и понять игровые установки Мурада Мусаева. Тем более, что следующий сезон будет особенно важным для "быков" – их ждет первая в истории Лига Чемпионов. А если повезет, и немотивированная "Уфа" отберет очки у "Локомотива", то есть шанс продвинуться сразу же в групповой этап. Второй аспект – по позиции Панталеао является прямой заменой Шарлю Каборе, который чаще всего располагается на нижней грани центрального треугольника. Но в плане игровых характеристик Панталеао и Каборе – это два разных исполнителя. Представитель Буркина-Фасо хорошо исполняет функции волнореза, но также его явной чертой является первый пас и конструирование атак. У Панталеао таких способностей нет (во всяком случае, пока не обнаружено)! Он является ярко выраженным опорником, который по философии больше приближен к центральному защитнику. Его главная способность – тотальное разрушение. Кстати, об этом говорил и сам Мусаев: "Они разные с Каборе: Шарль строит атаки, он мягкий с мячом, а Кайо очень силен в разрушении". В любом случае, Панталеао придется адаптироваться к новым условиям, поскольку философия игры атакующего "Краснодара" не предполагает, чтобы один из центральных полузащитников был совершенно бесполезен в атаке и организации игры в пас. Показательным является еще один момент – по ходу европейской карьеры Кайо не отметился ни одним результативным действием.
Подводя итоги, стоит сказать, что Кайо Панталеао – это не совсем знакомая личность для любого российского болельщика и эксперта, и не совсем подходящая личность для нынешней системы игры "Краснодара". Говорить о его перспективах можно лишь после анализа еще одного новичка Юнеса Намли, о котором, кстати, известно гораздо больше. Будем разбираться и следить за трансферной деятельностью "Краснодара" дальше.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20