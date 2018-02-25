Кайо: "Зенит" отказался от моего трансфера в последний момент"



Защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо заявил, что он был близок к переходу в "Зенит" прошлым летом.

"Я до сих пор не понимаю, что тогда произошел. Тренер "Зенита" хотел видеть меня в своей команде, но их президент отказался от моего трансфера в последний момент. "Сан-Паулу" согласился продать меня, но затем что-то сорвалось", - приводит слова Кайо Torcedores.com.

Напомним, что 24-летний бразилец должен был перейти в "Зенит" за 18 миллионов евро.

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