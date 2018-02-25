Кайо: "Зенит" отказался от моего трансфера в последний момент"

Теги зенит санкт-петербургсан-паулуродриго кайо

Кайо: "Зенит" отказался от моего трансфера в последний момент"
Защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо заявил, что он был близок к переходу в "Зенит" прошлым летом.

"Я до сих пор не понимаю, что тогда произошел. Тренер "Зенита" хотел видеть меня в своей команде, но их президент отказался от моего трансфера в последний момент. "Сан-Паулу" согласился продать меня, но затем что-то сорвалось", - приводит слова Кайо Torcedores.com.

Напомним, что 24-летний бразилец должен был перейти в "Зенит" за 18 миллионов евро.

Не пропустите: "Зенит" отправился на сбор в Рим. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов