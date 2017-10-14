"Кайрат" - "Атырау" - 1:0 (обзор)

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"Кайрат" - "Атырау" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча за Кубок Казахстана между "Кайратом" и "Атырау".

Не пропустите: "Кайрат" стал обладателем Кубка Казахстана. | http://soccernews.ru

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