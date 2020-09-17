"Кайрат" и БАТЭ вылетели из Лиги Европы

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"Кайрат" и БАТЭ вылетели из Лиги Европы

Представляем результаты матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Флора" Эстония - "КР Рейкьявик" Исландия 2:1

Голы: Саппинен, 7 - 1:0, Лиландер, 37 - 2:0, Финнбогасон, 75 - 2:1


"Маккаби Хайфа" Израиль - "Кайрат" Казахстан 2:1

Голы: Ашкенази, 31 - 1:0, Вагнер Лав, 45 - 1:1, Рукавица, 72 - 2:1


"Гап Конназ Куэй" Уэльс - "Динамо" Тбилиси Грузия 0:1

Гол: Габедава (пен), 90 - 0:1


ЦСКА София Болгария - БАТЭ Беларусь 2:0

Голы: Соу, 44 - 1:0, Кэри, 90 - 2:0

Поединок между латвийской "Ригой" и "Тре Фиори" из Сан-Марино был прерван из-за технических проблем на стадионе.

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