"Кайрат" объявил о переходе защитника ЦСКА Васина

Фото инстаграм "Кайрата"

Центральный защитник Виктор Васин официально стал игроком "Кайрата".

33-летний футболист перешёл в казахстанский клуб из ЦСКА за 100 тысяч евро.

Контракт россиянина с "Кайратом" рассчитан до конца 2022 года.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года, сыграл 98 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Мордовии" и "Уфе".

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