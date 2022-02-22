"Кайрат" объявил о переходе защитника ЦСКА Васина
Фото инстаграм "Кайрата"
Центральный защитник Виктор Васин официально стал игроком "Кайрата".
33-летний футболист перешёл в казахстанский клуб из ЦСКА за 100 тысяч евро.
Контракт россиянина с "Кайратом" рассчитан до конца 2022 года.
Васин выступал за ЦСКА с 2011 года, сыграл 98 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Мордовии" и "Уфе".
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