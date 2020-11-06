"Кайрат" объявил о продлении контакта с Вагнером Лавом
Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав заключил новое соглашение с казахстанским клубом.
Стороны продлили истекающий в декабре контракт на 12 месяцев, то есть до конца 2021 года.
Он остается!— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) November 6, 2020
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Футбольный клуб «Кайрат» и бразильский форвард Вагнер Лав продлили трудовые соглашения pic.twitter.com/hU7F05vv7Y
36-летний бразилец присоединился к "Кайрату" в начале июля на правах свободного агента, в его активе 15 матчей, 10 голов и 8 ассистов.
Не пропустите: Агент Вагнера Лава прокомментировал слухи о желании бразильца вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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