"Кайрат" объявил о продлении контакта с Вагнером Лавом

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав заключил новое соглашение с казахстанским клубом.

Стороны продлили истекающий в декабре контракт на 12 месяцев, то есть до конца 2021 года.

Он остается!

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Футбольный клуб «Кайрат» и бразильский форвард Вагнер Лав продлили трудовые соглашения pic.twitter.com/hU7F05vv7Y — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) November 6, 2020

36-летний бразилец присоединился к "Кайрату" в начале июля на правах свободного агента, в его активе 15 матчей, 10 голов и 8 ассистов.

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