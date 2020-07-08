"Кайрат" опубликовал фото с первой тренировки Вагнера Лава

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"Кайрат" опубликовал фото с первой тренировки Вагнера Лава

Пресс-служба казахстанского "Кайрата" опубликовала фотографию с первой тренировки бразильского нападающего Вагнера Лава.

"Первая тренировка Вагнера в составе "желто-черных", — говорится в официальном Instagram алматинского клуба.

Напомним, что 36-летний Вагнер Лав был близок к возвращению в ЦСКА, но трансфер так и не состоялся. В итоге бразилец подписал контракт на полгода с "Кайратом".

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